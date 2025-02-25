В Англии досрочно рассчитали ставки на чемпионство «Ливерпуля». До конца сезона АПЛ осталось 12 туров

Британский букмекер Paddy Power досрочно рассчитал ставки на победу «Ливерпуля» в АПЛ.

После поражения «Арсенала» от «Вест Хэма» (0:1) в 26-м туре Paddy Power рассчитал все ставки на чемпионство «Ливерпуля» выигрышем. Перед стартом сезона на титул команды Арне Слота давали коэффициент 9.00.

До конца сезона АПЛ осталось 12 туров. Российские букмекеры еще предлагают поставить на титул «Ливерпуля» за 1.13.

Это не первый случай, когда Paddy Power досрочно выплачивает выигрыши по незавершенным событиям. В конце августа букмекер рассчитал все ставки на вылет «Эвертона» в Чемпионшип после двух поражений на старте – от «Брайтона» (0:3) и «Тоттенхэма» (0:4). Сейчас «ириски» находятся на расстоянии 14 очков от зоны вылета.

Ставки на Спортсе

Дембеле – монстр года. Теперь уже и в гонке бомбардиров лидирует!