Микель Артета: «Только через мой труп «Арсенал» перестанет думать о борьбе за титул АПЛ. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить положение»

Микель Артета заявил, что Арсенал не собирается сдаваться в гонке за титул АПЛ.

Лондонский клуб отстает на 11 очков от «Ливерпуля » при игре в запасе в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Невероятно приятно работать каждый день с игроками и персоналом, чтобы попытаться преодолеть определенные ситуации.

Какая вероятность находиться в середине таблице и быть вне зоны Лиге чемпионов, если бы мне кто-то в начале сезона сказал, что к этому времени мы получим пять красных карточек, проводя больше тайма в меньшинстве, и потеряв столько футболистов из-за травм?

Но это не тот случай. И это говорит о стойкости команде, о ее амбициях. Наверное, это один из тех моментов, которыми я больше всего горжусь.

Поэтому только через мой труп мы перестанем думать [о борьбе за титул АПЛ ]. Сделаем все возможное, чтобы исправить положение», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .