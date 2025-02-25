Микель Артета: «Только через мой труп «Арсенал» перестанет думать о борьбе за титул АПЛ. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить положение»
Лондонский клуб отстает на 11 очков от «Ливерпуля» при игре в запасе в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Невероятно приятно работать каждый день с игроками и персоналом, чтобы попытаться преодолеть определенные ситуации.
Какая вероятность находиться в середине таблице и быть вне зоны Лиге чемпионов, если бы мне кто-то в начале сезона сказал, что к этому времени мы получим пять красных карточек, проводя больше тайма в меньшинстве, и потеряв столько футболистов из-за травм?
Но это не тот случай. И это говорит о стойкости команде, о ее амбициях. Наверное, это один из тех моментов, которыми я больше всего горжусь.
Поэтому только через мой труп мы перестанем думать [о борьбе за титул АПЛ]. Сделаем все возможное, чтобы исправить положение», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
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