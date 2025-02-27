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«Ливерпуль» на 13 очков опережает «Арсенал» в АПЛ. У «канониров» игра в запасе

«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Арсенала» в таблице АПЛ.

В 27-м туре команда Арне Слота победила «Ньюкасл» (2:0), в то время как «канониры» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (0:0).

Мерсисайдцы лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 28 игр. Лондонцы набрали 54 балла и имеют матч в запасе.

Также в четверку лучших на данный момент входят «Ноттингем» (48) и «Манчестер Сити» (47).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoАрне Слот
logoМанчестер Сити
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