«Ливерпуль» на 13 очков опережает «Арсенал» в АПЛ. У «канониров» игра в запасе
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Арсенала» в таблице АПЛ.
В 27-м туре команда Арне Слота победила «Ньюкасл» (2:0), в то время как «канониры» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (0:0).
Мерсисайдцы лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 28 игр. Лондонцы набрали 54 балла и имеют матч в запасе.
Также в четверку лучших на данный момент входят «Ноттингем» (48) и «Манчестер Сити» (47).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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