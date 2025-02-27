«Все мои внуки за «Атлетик». Я пытался подкупить их, предлагал подписанные игроками «Реала» футболки: они их возвращают. Потому что они и их мать родились в Бильбао». Вальдано об идентичности
Хорхе Вальдано высказался о формировании клубной идентичности.
«В команде может быть одиннадцать иностранцев, она может принадлежать арабскому владельцу или инвестиционному фонду, и тем не менее самоопределение людей остается неизменным.
Все трое моих внуков за «Атлетик Бильбао». Я пытался подкупить их всеми возможными способами, предлагая подписанные игроками [«Реала»] футболки: они возвращают их мне. Потому что они родились в Бильбао, их мать родом из Бильбао, и она проповедует каждый день дома. У меня же, появляющегося раз в неделю, не хватает сил», – сказал бывший директор «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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