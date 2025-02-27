«Баварии» исполнилось 125 лет. Инфантино посетил торжественный ужин клуба
Немецкий клуб был основан 27 февраля 1900.
«Бавария» 33 раза выигрывала чемпионат Германии (рекорд), 20 раз Кубок Германии (рекорд), 10 раз Суперкубок Германии (рекорд), 6 раз Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов (третий результат в истории), по разу Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА, по два раза Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и чемпионат мира среди клубов.
В честь юбилея мюнхенцы устроили 26 февраля торжественный ужин, который посетили 650 гостей из мира спорта, политики, а также общественные деятели.
Мероприятие завершилось после полуночи, его посетили также главный тренер Венсан Компани, футболисты первой команды, а также руководители клуба – Ули Хенесс, Карл-Хайнц Румменигге, Герберт Хайнер, Ян-Кристиан Дрезен, Макс Эберль.
Также на вечере присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: fcbayern.com
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