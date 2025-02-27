«Баварии» исполнилось 125 лет. Инфантино посетил торжественный ужин клуба

«Бавария» сегодня отмечает 125-летие.

Немецкий клуб был основан 27 февраля 1900.

«Бавария » 33 раза выигрывала чемпионат Германии (рекорд), 20 раз Кубок Германии (рекорд), 10 раз Суперкубок Германии (рекорд), 6 раз Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов (третий результат в истории), по разу Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА, по два раза Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и чемпионат мира среди клубов.

В честь юбилея мюнхенцы устроили 26 февраля торжественный ужин, который посетили 650 гостей из мира спорта, политики, а также общественные деятели.

Мероприятие завершилось после полуночи, его посетили также главный тренер Венсан Компани , футболисты первой команды, а также руководители клуба – Ули Хенесс , Карл-Хайнц Румменигге , Герберт Хайнер, Ян-Кристиан Дрезен, Макс Эберль .

Также на вечере присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: fcbayern.com