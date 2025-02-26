Хенесс об ЛЧ: «Я не надеялся выйти в финал, но в воскресенье увидел «Баварию», способную победить любую команду. Финал на нашем стадионе – мечта, но пока высокомерно говорить о титуле»

Ули Хенесс высказался о перспективах «Баварии» в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы проведут два матча против «Байера» в 1/8 финала турнира.

«Сейчас мы в 1/8 финала, и остались почти только топ-команды. Так что было бы высокомерно говорить о титуле.

Конечно, было бы мечтой пройти в финал на нашем стадионе, но мы должны играть лучше, чем в последнее время.

Мне понравилась игра в воскресенье [4:0 с «Айнтрахтом»]. Это была именно та «Бавария», которую я себе представлял, способная победить любую команду в мире.

До субботы у меня не было никакой надежды выйти в финал Лиги чемпионов. Но с вечера воскресенья надежда стала немного больше», – заявил почетный президент «Баварии».