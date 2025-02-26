Хенесс об ЛЧ: «Я не надеялся выйти в финал, но в воскресенье увидел «Баварию», способную победить любую команду. Финал на нашем стадионе – мечта, но пока высокомерно говорить о титуле»
Ули Хенесс высказался о перспективах «Баварии» в Лиге чемпионов.
Мюнхенцы проведут два матча против «Байера» в 1/8 финала турнира.
«Сейчас мы в 1/8 финала, и остались почти только топ-команды. Так что было бы высокомерно говорить о титуле.
Конечно, было бы мечтой пройти в финал на нашем стадионе, но мы должны играть лучше, чем в последнее время.
Мне понравилась игра в воскресенье [4:0 с «Айнтрахтом»]. Это была именно та «Бавария», которую я себе представлял, способная победить любую команду в мире.
До субботы у меня не было никакой надежды выйти в финал Лиги чемпионов. Но с вечера воскресенья надежда стала немного больше», – заявил почетный президент «Баварии».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости