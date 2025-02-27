Мюллер готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Баварии». Томас может перейти в МЛС, если не продлит контракт
Томас Мюллер готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Баварии».
Как сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild, 35-летний полузащитник готов продлить соглашение, истекающее летом, если клуб предложит ему новый контракт. Мюллер готов пойти на сокращение зарплаты, поскольку понимает, что не будет игроком стартового состава в следующем сезоне.
Отмечается, что Мюллер готов рассмотреть возможность ухода из «Баварии», если не договорится о новом контракте до апреля – в немецком футболисте заинтересованы несколько клубов из МЛС. При этом его переход в чемпионат Саудовской Аравии полностью исключен.
Мюллер – воспитанник «Баварии», за основную команду он играет с 2007 года. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Get Football News Germany
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