«Бавария» повысит Киммиху зарплату с 19 до 22 млн евро по новому контракту. Больше в клубе зарабатывают только Кейн и Мусиала (Ran)

Йозуа Киммиху повысят зарплату после подписания нового контракта.

Ранее сообщалось , что 30-летний полузащитник близок к продлению соглашения с «Баварией» до 2028 года. Сделка может быть заключена в ближайшие дни.

По информации Ran, зарплата игрока возрастет с 19 млн евро в год до 22 млн. Киммих будет третьим среди самых высокооплачиваемых игроков команды. Харри Кейн и Джамал Мусиала зарабатывают 25 млн евро за сезон.

Йозуа также получит получит подписной бонус, но он будет не таким высоким, как у Альфонсо Дэвиса , что связано с разницей в возрасте. Сообщалось, что канадец получил единовременную выплату в размере 22 миллионов евро за продление контракта.