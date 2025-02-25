«Бавария» повысит Киммиху зарплату с 19 до 22 млн евро по новому контракту. Больше в клубе зарабатывают только Кейн и Мусиала (Ran)
Йозуа Киммиху повысят зарплату после подписания нового контракта.
Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник близок к продлению соглашения с «Баварией» до 2028 года. Сделка может быть заключена в ближайшие дни.
По информации Ran, зарплата игрока возрастет с 19 млн евро в год до 22 млн. Киммих будет третьим среди самых высокооплачиваемых игроков команды. Харри Кейн и Джамал Мусиала зарабатывают 25 млн евро за сезон.
Йозуа также получит получит подписной бонус, но он будет не таким высоким, как у Альфонсо Дэвиса, что связано с разницей в возрасте. Сообщалось, что канадец получил единовременную выплату в размере 22 миллионов евро за продление контракта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ran
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