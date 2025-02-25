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  • «Бавария» повысит Киммиху зарплату с 19 до 22 млн евро по новому контракту. Больше в клубе зарабатывают только Кейн и Мусиала (Ran)
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«Бавария» повысит Киммиху зарплату с 19 до 22 млн евро по новому контракту. Больше в клубе зарабатывают только Кейн и Мусиала (Ran)

Йозуа Киммиху повысят зарплату после подписания нового контракта.

Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник близок к продлению соглашения с «Баварией» до 2028 года. Сделка может быть заключена в ближайшие дни. 

По информации Ran, зарплата игрока возрастет с 19 млн евро в год до 22 млн. Киммих будет третьим среди самых высокооплачиваемых игроков команды. Харри Кейн и Джамал Мусиала зарабатывают 25 млн евро за сезон.

Йозуа также получит получит подписной бонус, но он будет не таким высоким, как у Альфонсо Дэвиса, что связано с разницей в возрасте. Сообщалось, что канадец получил единовременную выплату в размере 22 миллионов евро за продление контракта. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ran
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деньги
logoЙозуа Киммих
logoБавария
logoАльфонсо Дэвис
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