«Бавария» видит в Нюбеле преемника Нойера. Директор клуба и тренер вратарей контактируют с голкипером «Штутгарта»

«Бавария» может вернуть Александра Нюбеля из аренды.

Мюнхенцы рассматривают 28-летнего голкипера «Штутгарта » как долгосрочную замену 38-летнему Мануэлю Нойеру, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По данным источника, директор «Баварии» Кристоф Фройнд и тренер вратарей Михаэль Рехнер еженедельно контактируют с Нюбелем , выступающим за швабов на правах аренды. В клубе считают, что для возвращения в Мюнхен голкиперу нужно реже ошибаться и показывать более стабильную игру.

«Бавария» будет пристально следить за Нюбелем в ближайших трех важных матчах – в пятницу в очной игре со «Штутгартом», а также 20 и 23 марта, когда вратарь, скорее всего, сыграет за сборную Германии против Италии в 1/4 финала Лиги наций из-за травмы Оливера Бауманна.