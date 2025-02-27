«Бавария» видит в Нюбеле преемника Нойера. Директор клуба и тренер вратарей контактируют с голкипером «Штутгарта»
«Бавария» может вернуть Александра Нюбеля из аренды.
Мюнхенцы рассматривают 28-летнего голкипера «Штутгарта» как долгосрочную замену 38-летнему Мануэлю Нойеру, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
По данным источника, директор «Баварии» Кристоф Фройнд и тренер вратарей Михаэль Рехнер еженедельно контактируют с Нюбелем, выступающим за швабов на правах аренды. В клубе считают, что для возвращения в Мюнхен голкиперу нужно реже ошибаться и показывать более стабильную игру.
«Бавария» будет пристально следить за Нюбелем в ближайших трех важных матчах – в пятницу в очной игре со «Штутгартом», а также 20 и 23 марта, когда вратарь, скорее всего, сыграет за сборную Германии против Италии в 1/4 финала Лиги наций из-за травмы Оливера Бауманна.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
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