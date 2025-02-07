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  • Экс-тренер «Барсы» Роура: «Ямаля не стоит сравнивать с Месси. Сможем сделать это со временем. Будет великолепно, если Ламин приблизиться к рекордам Лео»
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Экс-тренер «Барсы» Роура: «Ямаля не стоит сравнивать с Месси. Сможем сделать это со временем. Будет великолепно, если Ламин приблизиться к рекордам Лео»

Жорди Роура призвал пока не сравнивать Ламина Ямаля и Лионеля Месси.

«Я не думаю, что стоит их сравнивать, потому что обстоятельства, в которых они оба дебютировали, разные, поэтому невозможно давать оценку.

Со временем мы сможем это сделать, и если Ламин приблизится к рекордам Лео, это будет великолепно. Сейчас самое время наслаждаться Ламином и «Барсой», – сказал бывший тренер каталонского клуба.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
logoЖорди Роура
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
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