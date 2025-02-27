«Реал» обыграл «Сосьедад» в гостях в Кубке впервые с 1964 года
«Реал» победил в гостях «Сосьедад» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Предыдущие 4 матча в Сан-Себастьяне в рамках турнира мадридцы проиграли, забив в них лишь один гол.
Таким образом, «Реал» взял верх над «Сосьедадом» на выезде в Кубке впервые за 61 год (в 1964-м была победа со счетом 1:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
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