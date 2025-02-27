«Реал» обыграл «Сосьедад» в гостях в Кубке впервые с 1964 года

«Реал » победил в гостях «Сосьедад» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Предыдущие 4 матча в Сан-Себастьяне в рамках турнира мадридцы проиграли, забив в них лишь один гол.

Таким образом, «Реал» взял верх над «Сосьедадом» на выезде в Кубке впервые за 61 год (в 1964-м была победа со счетом 1:0).