Себальос может пропустить месяц из-за травмы бедра

Дани Себальос получил повреждение в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0).

Хавбек «Реала » травмировался после столкновения с полузащитником басков Такефусой Кубо и был заменен на 89-й минуте.

Как сообщает El Chiringuito TV, Себальос может пропустить месяц. По данным Relevo, футболист повредил двуглавую мышцу бедра.