Абдуллина познакомилась с мужем в интернете: «Его зацепили мои стихи. Сразу почувствовали, что мы родные души»

Алсу Абдуллина рассказала, как познакомилась с будущим мужем.

— В интернете познакомились. Я получила травму, и РФС пригласил меня на одно мероприятие. Если бы у меня не было травмы, я бы вообще не пошла.

— Это уже по возвращении в Россию [из «Челси»]?

— Да. Я бы не пошла на это мероприятие, потому что на следующий день у нас игра, и в основном мы не ходим на мероприятия. Я там выступила, мои фотки кто‑то из РФС выставил. Он увидел, нашел и написал. То есть я как‑то травмы связываю с чем‑то таким положительным. Все, что ни делается — все к лучшему.

— Вы всем подряд отвечаете, кто вам пишет, и со всеми подряд ходите на свидание, знакомитесь?

— Нет. Я просто иногда листаю непрочитанные сообщения от людей, которые не подписаны на меня. Периодически смотрю, кто что пишет. Смотрю, какой‑то парень написал: «Я давно слежу за тобой!» А у него был закрыт профиль. Я специально не отвечала, чтобы посмотреть фотки. Я же не пойду с незнакомым, вдруг там какой‑нибудь ненормальный парень.

Посмотрела фотки, все мне понравилось. Мы встретились в этот же день, и как‑то так завязалось. Мы сразу почувствовали, что мы друг для друга такие родные души. И я сразу поняла, что это мой человек, и, недолго думая, ответила «да».

— Он готов к вашим моментам карьеры, что, возможно, придется переезжать и ему карьеру свою ломать?

— Он готов, да. И для него самое главное, чтобы я реализовалась, чтобы я была счастлива. Самое удивительное то, что его зацепили мои стихи. Как‑то он проникся, в них что‑то там нашел свое, потому что ни один человек еще не цеплялся моими стихами так, как он. То есть что‑то он там нашел, — сказала футболистка сборной России и «Локомотива ».