Абдуллина о посте в Рамадан: «Где-то 10 дней в прошлый раз удалось выдержать. Во Франции играет много мусульманок – там соблюдать легче, чем в России»

Алсу Абдуллина рассказала о соблюдении поста в Рамадан.

– Вы мусульманка?

– Да.

– Правоверная?

– Не скажу прям, что правоверная, но я стараюсь читать намаз, придерживаться поста. В прошлый раз удалось где‑то десять дней продержаться.

У нас как раз был чемпионат, когда я играла во Франции. Там очень много мусульман, девочек, играющих именно в ФК «Париж». Шесть девочек держали пост. И я такая: «А почему я…» Когда ты в России и одна такая в команде, то это как‑то сложно. А так какое‑то было поддерживающее плечо. И там мне было легче держать.

Во время тренировок тебе разрешается держать пост, но когда уже игры, то тренерский штаб говорит: «Нет». Для меня это был какой‑то такой шаг, потому что я никогда не держалась больше двух дней. Не было именно десять дней подряд, но сейчас планирую еще раз, но больше, с каждым разом больше и больше, – сказала футболистка «Локомотива» и сборной России, выступавшая за «Челси».