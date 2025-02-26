Абдуллина о «Челси»: «Совсем другие условия – все приближено к мужскому футболу, можно сказать. Я не была готова психологически, во мне не было зверя, который приехал разрывать»

Алсу Абдуллина рассказала, почему не сложилась ее карьера в «Челси».

Футболистка выступала за лондонский клуб с 2021 по 2024 год.

– По чему из того английского больше всего скучаете? И вообще скучаете ли?

– Очень скучаю. По футболу. По тем искренним эмоциям футболисток в «Челси », по тому, как они выкладываются на поле, как они ведут себя, как профессионально они подходят к этому делу. И вообще вся вот эта атмосфера: все друг друга поддерживают, как на поле. Постоянно разговоры, коммуникация со стороны девочек, со стороны тренерского штаба.

В «Челси» совсем другие условия для того, чтобы играть в футбол, для того, чтобы расти. Там, можно сказать, все приближено к мужскому футболу. Те же условия, те же поля, тот же тренажерный зал, то же питание.

– Были ли варианты стать игроком основы «Челси» хоть на какой‑то период, выиграть в какой‑то момент конкуренцию?

– Думаю, да, были на начальном этапе. Моя ошибка была в том, то что я не была готова именно психологически к этому, то есть я сама по себе такой скромный человек, во мне внутри не было такого зверя, который приехал разрывать все, доказывать, что это твое место. А во мне было такое: «Ой, там звезды со мной! Главное – не ошибиться или еще что‑то, ведь я со звездами играю!» Вот такое было.

Я не могу сказать, что жалею, но я должна была через это пройти. Я не могу подумать, что я приехала бы как‑то по‑другому, потому что я была достаточно молода. Здесь я играла постоянно в основе, была востребована. А там совершенно другая конкуренция, совершенно другой уровень футбола, и мне нужно было сначала привыкнуть к тренировкам, к требованиям и вообще ко всему, к языку тем более. Я не знала языка. От слова совсем.

– Английский – тяжелый язык?

– Сейчас могу сказать, что нет.

– Вы двукратная чемпионка Англии, обладательница Кубка Англии. Считаете эти трофеи своими, учитывая, что играли не так много?

– Честно говоря, нет. Вот, к примеру, когда мы выигрывали с «Локомотивом » требл, то есть когда ты играешь постоянно, каждый матч, ты выигрываешь, ты получаешь те эмоции, которые тебе нужны от победы, тогда ты чувствуешь свой вклад в трофей. А с «Челси» такого не чувствовала, потому что мало играла, как будто мало приносила пользы именно для победы. Просто я максималистка.

– Вы говорите, что вновь поехать в Европу – это одна из ваших целей. А представите себя не в форме «Челси» в Англии?

– Представлю! – сказала защитница «Локомотива» и сборной России.