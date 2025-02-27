Губернатор Московской области о новой базе ЦСКА: «Договорились, что двери будут открыты для всех. У нас есть запрос на массовый спорт»
Губернатор Московской области высказался о строительстве новой базы ЦСКА.
Объект планируется завершить в конце 2028 года.
«Мы приветствуем от всей души ЦСКА. Гинер и Акинфеев долгое время уделяют детям. В Московской области есть запрос на массовый спорт. Рады построить тут новую базу. Но договорились, что двери тут будут открыты для всех.
Будем делать все с умом. Сейчас будут проведены подготовительные работы, а после начнется активная фаза строительства. Будем стараться сделать все качественно и оперативно сдать проект», — сказал Андрей Воробьев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости