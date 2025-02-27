Губернатор Московской области о новой базе ЦСКА: «Договорились, что двери будут открыты для всех. У нас есть запрос на массовый спорт»

Губернатор Московской области высказался о строительстве новой базы ЦСКА.

Объект планируется завершить в конце 2028 года.

«Мы приветствуем от всей души ЦСКА . Гинер и Акинфеев долгое время уделяют детям. В Московской области есть запрос на массовый спорт. Рады построить тут новую базу. Но договорились, что двери тут будут открыты для всех.

Будем делать все с умом. Сейчас будут проведены подготовительные работы, а после начнется активная фаза строительства. Будем стараться сделать все качественно и оперативно сдать проект», — сказал Андрей Воробьев.