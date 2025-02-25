Максим Орешкин: «Сплав носителей ценностей и опыта помогает ЦСКА оставаться лидером российского футбола. У нас есть возможность наслаждаться лучшим стадионом в России»

Максим Орешкин поделился мыслями о начале строительства новой базы ЦСКА.

В деревне Мышецкое был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА.

«Сегодня важный день для очередного кирпичика в нашем совместном доме, футбольном клубе ЦСКА.

Строительство дома – это всегда очень непростая история. И очень важно, чтобы у него был прочный фундамент – это ценности.

Мы хорошо знаем те ценности, которые заложены в культурный код ЦСКА – это уважение к коллективу, соперникам. Это ценности ответственности перед большой армией болельщиков и членов семьи ЦСКА, взаимовыручки, взаимоподдержки, честности и доверия. Эти семейные ценности долгие годы составляют сердце, культурный код нашего футбольного клуба.

Второй уровень – это люди и идеи. Я очень рад, что сегодня в этой закладке камня участвуют те люди, которые в ЦСКА уже находятся на протяжении десятилетий, а также те, кто недавно присоединился.

Очень здорово, что в клубе сегодня есть люди, которые реализуют самые смелые идеи и в медицине, и во внедрении искусственного интеллекта, и в общении со СМИ. Этот сплав носителей ценностей, опыта и новых идей – то, что помогает ЦСКА оставаться лидером российского футбола и становиться сильнее.

Конечно же, очень важно, где реализуют свои идеи люди, обладающие вышеперечисленными ценностями. Инфраструктура – это стадион, база, детско-юношеская школа. В ЦСКА, слава Богу, очень хороший стадион. Хочется за это спасибо сказать Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову.

Мы все прекрасно понимаем, что без поддержки президента тот проект не был бы реализован, и сейчас у нас есть возможность наслаждаться прекрасным, на мой взгляд, лучшим стадионом, который есть в России.

Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву. Мы закладываем камень в строительство базы. Конечно, стройка займет какое-то время. Это непростой проект, но он находится в прекрасном месте, и база будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба.

Надеюсь, с 2028-го команда здесь будет базироваться на постоянной основе.

Третий элемент, который нам еще предстоит доработать, – это новая детская спортивная школа. Эту задачу мы тоже доведем до нужного уровня.

Спасибо всем тем, кто работал над этим проектом, правительству Московской области, которое играет ключевую роль в реализации», – сказал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.