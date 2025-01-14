Корнаухов о современных детях: «Такие же, появились гаджеты. Мы всегда играли в футбол, были постоянно на улице – она рождала ловкость, координацию. Сейчас дворы на хорошем уровне, но народу там нет»
«Дети растут, физиология как была, так и есть. Единственное – появились другие гаджеты. У нас такого в свое время не было, зато были двухкопеечные автоматы на улице, куда ходили звонить.
Человеческие ценности, работоспособность и упорство остались у ребят на том же уровне. Другое дело, что раньше играли во дворах. Сейчас дворы на очень хорошем уровне, но народу там нет. Мы этим постоянно занимались.
Я вставал утром, бегал, собирал ребят. Перед школой мы на коробке играли в футбол, потом шли на уроки, а на переменах продолжали играть, за что прилетало от учителей. Мы всегда играли в футбол, и неважно чем. Играли какими-нибудь кубиками, тряпками, которыми вытирают доску. Без разницы, чем играть, поскольку мячами нельзя было, иначе мы бы все разнесли.
Мы были постоянно на улице. Залез в какой-нибудь неприглядный дворик, по гаражам попрыгал на стройке, понял, что подвернул ногу, и тебе больно. И у тебя мысль: «Ага, если я еще раз так ногу поставлю, мне будет больно. Я же не дурак. Не хочу, чтобы мне было больно, поэтому в следующий раз буду ставить ногу по-другому».
Ловкость и координацию рождала улица. Футбольная секция лишь это систематизировала. Дети такие же, просто народу мало на улице. Они как были талантливыми, так и остались», – заявил бывший футболист ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов.
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