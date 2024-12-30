5 игроков ЦСКА сыграли со 158 учениками академии клуба. Футболисты были в костюмах Деда Мороза, дети победили – 3:2

Пять игроков ЦСКА сыграли со 158 детьми из академии клуба.

В предновогоднем мероприятии приняли участие голкипер Владислав Тороп , защитники Данил Круговой , Виллиан Роша и Матвей Лукин , а также Аббосбек Файзуллаев . Каждый из них играл в костюме Деда Мороза.

Команду детей возглавил Марко Николич . Перд матчем серб сказал детям, что играть они будут по схеме 30-50-50 с десятью вратарями.

Победу в матче одержали ученики академии со счетом 3:2.

Изображение: ютуб-канал ЦСКА