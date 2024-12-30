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5 игроков ЦСКА сыграли со 158 учениками академии клуба. Футболисты были в костюмах Деда Мороза, дети победили – 3:2

Пять игроков ЦСКА сыграли со 158 детьми из академии клуба.

В предновогоднем мероприятии приняли участие голкипер Владислав Тороп, защитники Данил КруговойВиллиан Роша и Матвей Лукин, а также Аббосбек Файзуллаев. Каждый из них играл в костюме Деда Мороза.

Команду детей возглавил Марко Николич. Перд матчем серб сказал детям, что играть они будут по схеме 30-50-50 с десятью вратарями.

Победу в матче одержали ученики академии со счетом 3:2.

Изображение: ютуб-канал ЦСКА

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoВиллиан Роша
logoМатвей Лукин
детский футбол
logoВладислав Тороп
logoДанил Круговой
logoМарко Николич
logoАббосбек Файзуллаев
logoпремьер-лига Россия
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