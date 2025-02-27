У Салаха 52 (30+22) очка в 39 матчах сезона за «Ливерпуль». Вингер сделал ассист в игре с «Ньюкаслом»

Мохамед Салах набрал 52-е очко в сезоне-2024/25.

Вингер «Ливерпуля » сделал результативный пас на Алексиса Мак Аллистера на 63-й минуте матча 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла » (2:0).

Теперь на счету египтянина 30 голов и 22 ассиста в 39 матчах во всех турнирах.

Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь .

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.