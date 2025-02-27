«Ливерпуль» до 24 матчей продлил серию без поражений в АПЛ. С сентября у команды Слота 17 побед и 7 ничьих

«Ливерпуль» в очередной раз избежал поражения в АПЛ.

Команда Арне Слота обыграла «Ньюкасл » (2:0) в 27-м туре.

В последний раз «красные» уступали в чемпионате в середине сентября – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 17 побед и 7 ничьих. Мерсисайдцы лидируют в таблице.

5 марта «Ливерпуль » сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, после чего в Премьер-лиге встретится с «Саутгемптоном».