«Ливерпуль» до 24 матчей продлил серию без поражений в АПЛ. С сентября у команды Слота 17 побед и 7 ничьих
«Ливерпуль» в очередной раз избежал поражения в АПЛ.
Команда Арне Слота обыграла «Ньюкасл» (2:0) в 27-м туре.
В последний раз «красные» уступали в чемпионате в середине сентября – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 17 побед и 7 ничьих. Мерсисайдцы лидируют в таблице.
5 марта «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, после чего в Премьер-лиге встретится с «Саутгемптоном».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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