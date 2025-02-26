«Ливерпуль» забил 100 голов в этом сезоне первым среди клубов АПЛ
Гол в ворота «Ньюкасла» стал для «Ливерпуля» юбилейным.
Доминик Собослаи открыл счет на 11-й минуте матча 27-го тура АПЛ. Ассистировал ему Луис Диас.
Теперь у «красных» 100 голов во всех турнирах. Они стали первой командой Премьер-лиги, достигшей этой отметки в текущем сезоне.
В топ-лигах Европы быстрее всех до 100 мячей добралась «Барселона» – это произошло еще в январе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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