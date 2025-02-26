«Ливерпуль» забил 100 голов в этом сезоне первым среди клубов АПЛ

Гол в ворота «Ньюкасла» стал для «Ливерпуля» юбилейным.

Доминик Собослаи открыл счет на 11-й минуте матча 27-го тура АПЛ . Ассистировал ему Луис Диас.

Теперь у «красных» 100 голов во всех турнирах. Они стали первой командой Премьер-лиги, достигшей этой отметки в текущем сезоне.

В топ-лигах Европы быстрее всех до 100 мячей добралась «Барселона» – это произошло еще в январе.