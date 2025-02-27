Салах отдал 17-й голевой пас в АПЛ. Мохамед обновил сезонный рекорд «Ливерпуля»

Мохамед Салах сделал голевой пас в 5 из 6 последних матчей.

Вингер «Ливерпуля » ассистировал Алексису Мак Аллистеру в игре с «Ньюкаслом » в 27-м туре чемпионата Англии. Ранее он делал результативные передачи в матчах с «Эвертоном», «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» в АПЛ и с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги у египтянина уже 17 голевых передач. Он обновил клубный рекорд, побитый им в прошлом туре.

Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь .