Салах отдал 17-й голевой пас в АПЛ. Мохамед обновил сезонный рекорд «Ливерпуля»
Мохамед Салах сделал голевой пас в 5 из 6 последних матчей.
Вингер «Ливерпуля» ассистировал Алексису Мак Аллистеру в игре с «Ньюкаслом» в 27-м туре чемпионата Англии. Ранее он делал результативные передачи в матчах с «Эвертоном», «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» в АПЛ и с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги у египтянина уже 17 голевых передач. Он обновил клубный рекорд, побитый им в прошлом туре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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