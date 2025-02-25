Юран о назначении Альбы в «Ростов»: «Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца? Не могу представить, чтобы в европейском чемпионате главным тренером стал аналитик»
Сергей Юран прокомментировал назначение нового главного тренера «Ростова».
Сегодня пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин. Команду возглавил Джонатан Альба.
«Не могу понять, почему не Онопко? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом суперфутболист, прошел сборные, российский человек.
Насколько я знаю, Альба – аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером… Не могу представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик.
Мне сложно это понять, там в штабе достаточно людей: есть Онопко, есть еще российские тренеры. Почему? Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?» – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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