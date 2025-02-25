Юран о назначении Альбы в «Ростов»: «Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца? Не могу представить, чтобы в европейском чемпионате главным тренером стал аналитик»

Сергей Юран прокомментировал назначение нового главного тренера «Ростова».

Сегодня пост главного тренера «Ростова » покинул Валерий Карпин. Команду возглавил Джонатан Альба.

«Не могу понять, почему не Онопко ? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом суперфутболист, прошел сборные, российский человек.

Насколько я знаю, Альба – аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером… Не могу представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик.

Мне сложно это понять, там в штабе достаточно людей: есть Онопко, есть еще российские тренеры. Почему? Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?» – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ .