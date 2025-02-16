Канчельскис о Тюкавине: «Надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Останется в РПЛ – серьезного прогресса не добьется»
Андрей Канчельскис призвал Константина Тюкавина перейти в европейский клуб.
«Тюкавину надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Если останется в РПЛ, то серьезного прогресса не добьется.
Неудачный опыт Захаряна? Тюкавину точно не нужно обращать внимание на то, что происходит с Захаряном. Нужно фокусироваться в первую очередь на себе. Тюкавину по силам заиграть в европейском топ-чемпионате, если правильно отнестись к делу», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
В субботу Тюкавин сделал дубль в товарищеском матче с «Локомотивом» (2:0). В 18 играх сезона Мир РПЛ на счету форварда «Динамо» 7 голов и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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