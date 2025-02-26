Денисов о конфликте с Тюкавиным: «Мы профессионалы, не должны говорить друг о друге в плохом ключе. Тем более оба россияне. Если человеческие отношения идут не в то русло, это его дело»

Даниил Денисов высказался о публичной перепалке с Константином Тюкавиным.

После матча «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ, который прошел 22 сентября, Тюкавин сказал , что в конце встречи специально пошел в зону Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол. Матч чемпионата завершился со счетом 2:2.

После встречи команд в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, которая закончилась победой красно‑белых со счетом 3:2, Денисов ответил : «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?».

– Какие вы сделали выводы после публичного мини-конфликта с Тюкавиным?

– Мы профессионалы и точно не должны высказываться друг о друге в плохом ключе, тем более оба россияне. Мы соперничали еще по детству, а сейчас это стало более принципиально, так как он в «Динамо», а я в «Спартаке». Ему ничего доказывать не хочется, как и остальным. Друг о друге мы не должны высказываться.

– Общались с ним в последнем матче против «Динамо», перекинулись парой фраз?

– Да, в подтрибунке, просто поздоровались.

– Ваше общение изменилось?

– У нас никогда не было близкого общения, а сейчас тем более его нет.

– Смотря на эту ситуацию сейчас, кто, по вашему мнению, виноват в ней? Кто спроецировал? Ведь первым начал он.

– Я в медиа никогда не высказываюсь плохо о своих соотечественниках, даже если они играют в принципиальном клубе, мои соперники. Если есть «джентльменское соглашение», на поле вы враги, но после свистка дали друг другу «пять» и пошли дальше. Если этого «джентльменского соглашения» нет, и вы позволяете высказываться о других… Можно сказать по делу и высказать факты, а можно сказать свое мнение и не думать ни о чем – это уже другое дело, так быть не должно.

– Тюкавин высказал свое мнение.

– Есть человеческие отношения и совсем другое – на поле. Если человеческие отношения начинают идти не в то русло, то это его дело.

– Тюкавин сказал по факту или нет? Вспоминая его цитату, он говорил, что осознанно шел на ваш фланг, потому что вы «не так хорошо обороняетесь».

– Если разбирать сам гол, который забили на последней минуте, то повезло, рикошет. А то, что он бежал осознанно в мою зону… А почему до этого не бежал? А в нашей последней игре? Мы ни разу с ним не пересеклись. Лишь на мне сфолил и желтую получил.

Разговоров очень много. Признаю, да, он тогда забил хороший гол, но эмоции его захлестнули, и повторы все видели – рикошет ему помог: он оказался в нужное время в нужном месте.

Еще подфартило, что рикошет был от моей ноги. Все, что было потом, – это разговоры, которые к делу не имеют никакого отношения, – сказал защитник «Спартака».