Личка о Тюкавине в Европе: «Если хочет развиваться, рано или поздно нужно выходить из зоны комфорта. Если выпадет шанс из хорошего клуба, конечно»
Марцел Личка оценил перспективы Константина Тюкавина перейти в европейский клуб.
– Агент Тюкавина заявил, что были контакты с европейскими клубами этой зимой.
– Если он хочет развиваться, то рано или поздно ему нужно будет выходить из зоны комфорта. Если выпадет хороший шанс из хорошего клуба, конечно.
Я как тренер, понятное дело, не хотел бы его ухода, но, с другой стороны, у игрока должна быть возможность использовать шанс – как, например, было с Захаряном. Решать будут сам Костя и «Динамо», если такое случится, – высказался тренер «Динамо».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем