Личка о Тюкавине в Европе: «Если хочет развиваться, рано или поздно нужно выходить из зоны комфорта. Если выпадет шанс из хорошего клуба, конечно»

Марцел Личка оценил перспективы Константина Тюкавина перейти в европейский клуб.

– Агент Тюкавина заявил, что были контакты с европейскими клубами этой зимой.

– Если он хочет развиваться, то рано или поздно ему нужно будет выходить из зоны комфорта. Если выпадет хороший шанс из хорошего клуба, конечно.

Я как тренер, понятное дело, не хотел бы его ухода, но, с другой стороны, у игрока должна быть возможность использовать шанс – как, например, было с Захаряном . Решать будут сам Костя и «Динамо», если такое случится, – высказался тренер «Динамо».

Почему этот сезон – последний шанс для Лички в «Динамо»