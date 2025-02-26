Маркиньос о «Спартаке»: «Я дошел от фавел до самого большого клуба России. Сейчас главная цель – стать чемпионом, и очень хочу выиграть ЛЧ и выступить за Бразилию»
Маркиньос Коста рад, что присоединился к «Спартаку».
– Ты счастливый человек?
– Очень счастливый. Я дошел от фавел до самого большого клуба России и продолжаю наслаждаться любимым делом.
– О чем ты мечтаешь?
– О, у меня много желаний в футболе! Самая большая мечта – выступить за сборную Бразилии. Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. А пока главная цель – стать чемпионом России, – сказал вингер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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