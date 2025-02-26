Маркиньос о «Спартаке»: «Я дошел от фавел до самого большого клуба России. Сейчас главная цель – стать чемпионом, и очень хочу выиграть ЛЧ и выступить за Бразилию»

Маркиньос Коста рад, что присоединился к «Спартаку».

– Ты счастливый человек?

– Очень счастливый. Я дошел от фавел до самого большого клуба России и продолжаю наслаждаться любимым делом.

– О чем ты мечтаешь?

– О, у меня много желаний в футболе! Самая большая мечта – выступить за сборную Бразилии. Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. А пока главная цель – стать чемпионом России, – сказал вингер «Спартака ».