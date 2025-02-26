Оби Микел про Виллаша-Боаша в «Челси»: «Нельзя прийти и отправить костяк на скамейку. Мы знаем, как заставить тренера уйти. Для Абрамовича мы были важнее всех – так и должно быть»

Джон Оби Микел вспомнил, как Андре Виллаш-Боаш проявил себя в «Челси».

– Какие у вас были впечатления о нем, когда он пришел в команду? Что вы знали о нем? Все говорили, что он следующий Моуринью.

– Да, это так. Если б только он не пришел с таким огромным эго и желанием быть главным и не попытался сразу же вытеснить из команды ее костяк.

Нельзя прийти и в первый день сказать: «Эй, вы, я всех вас отправляю на скамейку». При этом не объясняя, почему они не играют.

Нельзя прийти и сказать: «Лэмпард , Терри – вы вне команды». Это не сработает, тебе нужно, чтобы такие ребята были рядом. АВБ поступил иначе.

Мы знаем, как заставить тренера покинуть клуб. Избавиться от него было легко. Просто проиграй пару матчей и позвони владельцу.

Для Романа Абрамовича мы были важнейшими людьми в клубе. Так и должно быть, игроки важнее всех, а не тренер. Игроки должны быть счастливы, – сказал в интервью Stadium Astro бывший хавбек «Челси ».