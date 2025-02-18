Оби Микел о «Челси»: «Эти футболисты – слишком мягкие. Нужен лидер, который будет держать их за шею и говорить: «Просыпайся, #####». Раньше Терри подзывал нас и говорил: «Тебе нужно делать больше»

Джон Оби Микел упрекнул футболистов «Челси» в отсутствии характера.

Команда тренера Энцо Марески находится на шестой позиции в таблице АПЛ.

«Я смотрел матчи команды. Игра против «Вест Хэма» (2:1) была даже хуже, чем игра против «Брайтона» (0:3). Против «Брайтона» не было характера, не было интенсивности, не было лидеров на поле.

Джейдон Санчо обманул нас, проведя пару хороших матчей. Подумалось: «Черт возьми, мы получили того Джейдона Санчо из «Дортмунда». Но он взялся за старое. Он исчез с поля. Он не идет в обводку, не создает моментов, не помогает команде так, как должен.

Они не плохие футболисты, но нужно делать больше. Нужен лидер, тот, кто будет держать их за шею и говорить: «Слушай, просыпайся, ##### (блин)». Необходим чертовый лидер, который скажет: «Просыпаемся, просыпаемся, ##### (блин)».

Эти футболисты – слишком мягкие. Вот что я имею в виду. Да, понимаю, я все время возвращаюсь в прошлое, когда мы были в клубе, но это то, что нам помогло.

Когда ты делал что-то не так, Джон Терри подзывал тебя или встречал в тренажерном зале и говорил: «Тебе нужно делать больше. Клубу нужно, чтобы ты делал больше, потому что нам нужно выигрывать матчи», – сказал бывший полузащитник «Челси » Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.