Оби Микел о «Челси»: «Эти футболисты – слишком мягкие. Нужен лидер, который будет держать их за шею и говорить: «Просыпайся, #####». Раньше Терри подзывал нас и говорил: «Тебе нужно делать больше»
Команда тренера Энцо Марески находится на шестой позиции в таблице АПЛ.
«Я смотрел матчи команды. Игра против «Вест Хэма» (2:1) была даже хуже, чем игра против «Брайтона» (0:3). Против «Брайтона» не было характера, не было интенсивности, не было лидеров на поле.
Джейдон Санчо обманул нас, проведя пару хороших матчей. Подумалось: «Черт возьми, мы получили того Джейдона Санчо из «Дортмунда». Но он взялся за старое. Он исчез с поля. Он не идет в обводку, не создает моментов, не помогает команде так, как должен.
Они не плохие футболисты, но нужно делать больше. Нужен лидер, тот, кто будет держать их за шею и говорить: «Слушай, просыпайся, ##### (блин)». Необходим чертовый лидер, который скажет: «Просыпаемся, просыпаемся, ##### (блин)».
Эти футболисты – слишком мягкие. Вот что я имею в виду. Да, понимаю, я все время возвращаюсь в прошлое, когда мы были в клубе, но это то, что нам помогло.
Когда ты делал что-то не так, Джон Терри подзывал тебя или встречал в тренажерном зале и говорил: «Тебе нужно делать больше. Клубу нужно, чтобы ты делал больше, потому что нам нужно выигрывать матчи», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.
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