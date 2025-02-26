«Динамо» интересен Родригао. Защитник «Зенита» летом станет свободным агентом (Legalbet)
Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга решил сохранить 29-летнего центрального защитника как минимум до истечения срока контракта – до лета 2025 года, тренерский штаб рассчитывает на бразильца в весенней части сезона.
По данным Legalbet, интерес к бразильцу проявляет «Динамо». Бело-голубые рассчитывают подписать футболиста летом на правах свободного агента.
Руководство москвичей готово побороться за Родригао с другими российскими клубами. Например, зимой арендовать защитника хотел «Рубин».
Отметим, что в июне свободным агентом может стать защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна.
Родригао выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 7 матчах во всех турнирах и отметился одним голом. С подробной его статистикой можно ознакомиться здесь.
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