«Динамо» интересен Родригао. Защитник «Зенита» летом станет свободным агентом (Legalbet)

Родригао может перейти в «Динамо» из «Зенита» летом.

Ранее стало известно , что клуб из Санкт-Петербурга решил сохранить 29-летнего центрального защитника как минимум до истечения срока контракта – до лета 2025 года, тренерский штаб рассчитывает на бразильца в весенней части сезона.

По данным Legalbet, интерес к бразильцу проявляет «Динамо». Бело-голубые рассчитывают подписать футболиста летом на правах свободного агента.

Руководство москвичей готово побороться за Родригао с другими российскими клубами. Например, зимой арендовать защитника хотел «Рубин».

Отметим, что в июне свободным агентом может стать защитник и капитан «Динамо » Фабиан Бальбуэна .

Родригао выступает за «Зенит » с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 7 матчах во всех турнирах и отметился одним голом. С подробной его статистикой можно ознакомиться здесь .