Родригао интересен «Васко да Гама» и «Аль-Охдуду». Бразильцы хотят, чтобы «Зенит» отпустил защитника бесплатно

Родригао может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама».

Как сообщает RTI Esporte, бразильский клуб вступил в переговоры и хочет подписать 29-летнего защитника.

Соглашение Родригао с «Зенитом » рассчитано до лета 2025 года, в нем есть опция продления еще на год.

Клуб готов отпустить игрока в случае хорошего предложения. Однако «Васко » рассчитывает на то, что Родригао убедит петербуржцев отпустить его бесплатно.

Футболист также интересен саудовскому «Аль-Охдуду ».

В этом сезоне Родригао провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь .