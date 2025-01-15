Родригао интересен «Васко да Гама» и «Аль-Охдуду». Бразильцы хотят, чтобы «Зенит» отпустил защитника бесплатно
Родригао может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама».
Как сообщает RTI Esporte, бразильский клуб вступил в переговоры и хочет подписать 29-летнего защитника.
Соглашение Родригао с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года, в нем есть опция продления еще на год.
Клуб готов отпустить игрока в случае хорошего предложения. Однако «Васко» рассчитывает на то, что Родригао убедит петербуржцев отпустить его бесплатно.
Футболист также интересен саудовскому «Аль-Охдуду».
В этом сезоне Родригао провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RTI Esporte
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