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Родригао интересен «Васко да Гама» и «Аль-Охдуду». Бразильцы хотят, чтобы «Зенит» отпустил защитника бесплатно

Родригао может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама».

Как сообщает RTI Esporte, бразильский клуб вступил в переговоры и хочет подписать 29-летнего защитника.

Соглашение Родригао с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года, в нем есть опция продления еще на год.

Клуб готов отпустить игрока в случае хорошего предложения. Однако «Васко» рассчитывает на то, что Родригао убедит петербуржцев отпустить его бесплатно.

Футболист также интересен саудовскому «Аль-Охдуду».

В этом сезоне Родригао провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RTI Esporte
logoРодригао
logoвысшая лига Бразилия
logoЗенит
logoвысшая лига Саудовская Аравия
возможные трансферы
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