«Гремио» намерен подписать Родригао из «Зенита». Срок регистрации на чемпионат штата истекает завтра (Radio Imortal)
«Гремио» нацелился на Родригао из «Зенита».
По информации Radio Imortal, 29-летний защитник является приоритетом «Гремио» на позицию в центре обороны.
Руководство бразильского клуба торопится с оформлением сделки, поскольку 14 февраля – последний день регистрации игроков на чемпионат Гаушу.
Родригао выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до лета. В текущем сезоне Мир РПЛ бразилец провел 2 матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Radio Imortal
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