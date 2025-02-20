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«Рубин» может арендовать Родригао у «Зенита» (Legalbet)

Родригао может перейти в «Рубин».

По информации Legalbet, казанский клуб хочет укрепить центр обороны перед возобновлением чемпионата. Одним из вариантов является аренда бразильского игрока «Зенита».

Родригао выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2022 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 2 матча.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoРодригао
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