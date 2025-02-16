Директор «Гремио» о Родригао: «Не ведем с «Зенитом» переговоры о трансфере. Общения с игроком также нет»
В «Гремио» опровергли переговоры по трансферу Родригао.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб работает над подписанием защитника «Зенита».
«Мы не ведем с «Зенитом» переговоры о трансфере Родригао. Общения с игроком также нет», – сказал спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер.
В текущем сезоне Родригао принял участие в 7 матчах «Зенита» во всех турнирах и забил 1 гол. Полная статистика 29-летнего бразильца доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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