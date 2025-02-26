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Родригао не покинет «Зенит» зимой. Клуб решил сохранить защитника как минимум до лета («РБ Спорт»)

Родригао не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», клуб решил сохранить защитника как минимум до истечения контракта, который завершается летом 2025 года. Тренерский штаб рассчитывает на него в весенней части сезона.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту от ряда бразильских клубов, в том числе от «Васко да Гамы». Также появлялась информация, что к защитнику «Зенита» присматривается «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии. Кроме того, утверждалось, что бразилец может перейти в «Рубин» на правах аренды.

Родригао выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 7 матчах во всех турнирах и отметился одним голом. С полной статистикой 29-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoРодригао
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