«Реал» вряд ли будет активен на рынке, если выиграет крупный трофей. Трент может стать единственным громким летним трансфером (Relevo)

«Реал» не планирует существенных изменений в составе на лето.

Relevo утверждает, что в том случае, если мадридцы успешно проведут нынешний сезон, ожидать от клуба активности на трансферном рынке не стоит. Испанский клуб наверняка подпишет Трента Александер-Арнолда в качестве свободного агента, но это будет, возможно, единственный большой переход.

Также «Реал » хотел бы усилить левый фланг защиты, однако «не будет делать ничего безумного», если завоюет крупный трофей. Также допускаются сделки в случае продажи Винисиуса в Саудовскую Аравию.