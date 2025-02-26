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«Реал» вряд ли будет активен на рынке, если выиграет крупный трофей. Трент может стать единственным громким летним трансфером (Relevo)

«Реал» не планирует существенных изменений в составе на лето.

Relevo утверждает, что в том случае, если мадридцы успешно проведут нынешний сезон, ожидать от клуба активности на трансферном рынке не стоит. Испанский клуб наверняка подпишет Трента Александер-Арнолда в качестве свободного агента, но это будет, возможно, единственный большой переход.

Также «Реал» хотел бы усилить левый фланг защиты, однако «не будет делать ничего безумного», если завоюет крупный трофей. Также допускаются сделки в случае продажи Винисиуса в Саудовскую Аравию.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЛиверпуль
logoТрент Александер-Арнолд
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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