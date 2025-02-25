Тренер «Сосьедада» Альгуасиль о матче с «Реалом»: «Знаем, что у них лучшая команда и лучший тренер в мире. «Мадрид» борется не на жизнь, а на смерть во всех турнирах»

Главный тренер «Реал Сосьедад» высказался о предстоящей игре с «Реалом».

Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Первый матч состоится 26 февраля.

– Является ли мадридский «Реал» фаворитом этой пары?

– А как вы думаете? Я могу сказать, что мы побеждали их и что мы собираемся навязать борьбу, зная, что у них лучшая команда и лучший тренер в мире. Мы знаем, что если у них хороший день, то обычно мы проигрываем.

– Кто-то говорит, что Кубок Испании – третий по значимости турнир для мадридского «Реала», который больше фокусируется на Лиге чемпионов и Ла Лиге.

– Мне не нужно этого говорить. «Мадрид» велик потому, что он борется не на жизнь, а на смерть во всех турнирах. Я не сомневаюсь, что тренер, игроки, клуб и болельщики придают большое значение игре и победе в Кубке Испании, – сказал Иманоль Альгуасиль .