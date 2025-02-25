Тренер «Сосьедада» Альгуасиль о матче с «Реалом»: «Знаем, что у них лучшая команда и лучший тренер в мире. «Мадрид» борется не на жизнь, а на смерть во всех турнирах»
Главный тренер «Реал Сосьедад» высказался о предстоящей игре с «Реалом».
Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Первый матч состоится 26 февраля.
– Является ли мадридский «Реал» фаворитом этой пары?
– А как вы думаете? Я могу сказать, что мы побеждали их и что мы собираемся навязать борьбу, зная, что у них лучшая команда и лучший тренер в мире. Мы знаем, что если у них хороший день, то обычно мы проигрываем.
– Кто-то говорит, что Кубок Испании – третий по значимости турнир для мадридского «Реала», который больше фокусируется на Лиге чемпионов и Ла Лиге.
– Мне не нужно этого говорить. «Мадрид» велик потому, что он борется не на жизнь, а на смерть во всех турнирах. Я не сомневаюсь, что тренер, игроки, клуб и болельщики придают большое значение игре и победе в Кубке Испании, – сказал Иманоль Альгуасиль.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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