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  • Каррагер считает «Реал» фаворитом ЛЧ: «Обычно после Рождества он набирает обороты. Мбаппе и Винисиус входят в тройку или четверку лучших игроков мира, Европа должна очень их бояться»
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Каррагер считает «Реал» фаворитом ЛЧ: «Обычно после Рождества он набирает обороты. Мбаппе и Винисиус входят в тройку или четверку лучших игроков мира, Европа должна очень их бояться»

Джейми Каррагер порассуждал о шансах «Реала» в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала турнира команда Карло Анчелотти встретится с «Атлетико». 

– Является ли мадридский «Реал» фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов?

– Я думаю, да. Обычно «Реал» начинает медленно, но после Рождества набирает обороты. Если посмотреть на две игры против «Манчестер Сити», то их игра была очень впечатляющей. Хотя в первом матче у них не было нескольких защитников.

Во втором матче все было так, как будто мужчины играли против мальчиков. Мбаппе только начинает по-настоящему приходить в себя после слабого старта сезона.

– В матче с «Сити» атакующая линия с Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом и Родриго работала слаженно. Стоит ли бояться остальной Европе?

– Европа должна даже очень их бояться. Мбаппе и Винисиус входят в тройку или четверку лучших игроков мира. До начала сезона было загадкой, смогут ли они играть вместе, но теперь Карло Анчелотти нашел правильную структуру, позволяющую выжать максимум из них обоих. Вот почему он также является лучшим тренером для этой команды, – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжейми Каррагер
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
logoРодриго
logoКарло Анчелотти
logoДжуд Беллингем
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