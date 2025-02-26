Защитник «Спартака» Денисов о воспитании футболистов: «Успеха добиваются в основном голодные ребята из несостоятельных семей. Они хотят в жизни чего-то большего, чем остальные»

Даниил Денисов высказался о проблемах воспитания футболистов в России.

– Вы прошли все этапы становления футболиста в России, начиная с академий, заканчивая первой командой «Спартака». Есть ли проблемы в академиях, системе воспитания футболистов по вашему мнению?

– Я изначально был в СШОР «Зенит» – это не клубная академия, а городская школа. Когда ты ребенок, то хочешь просто играть в футбол. В лагере мы играли на щебенке в Ленинградской области. Мы тогда ни о чем и не думали, а лишь играли в футбол. Сейчас хочется, чтобы у ребят были качественные тренажеры, поля и тренеры.

– Задумывались когда-то, почему у нас так мало талантов, как Головин, учитывая население России?

– Обсуждали эту тему с ребятами. Все решают моменты: Головин круто отыграл чемпионат мира и уехал. Ты либо в моменте уезжаешь, либо остаешься, так как начинается стагнация – это нормально. Саша попал в струю и уехал – молодец. У нас было много примеров, когда кто-то выдавал хороший отрезок, в СМИ начинают писать, что он вот-вот уедет, но в итоге остается в клубе и начинается просадка.

Решают детали и моменты: раскрытых талантов мало, так как самих талантов много, и чтобы был индивидуальный подход, нужно разбираться в деталях, а чтобы понимать, как все работает, нужно либо пройти самому футбол, либо быть гениальным тренером. Успеха добиваются в основном голодные ребята из бедных или несостоятельных семей – именно они хотят в жизни чего-то большего, чем все остальные. Это как раз таки ребята из регионов, – сказал защитник «Спартака ».