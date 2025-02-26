Салах о «Золотом мяче»: «Иногда могут вмешиваться сторонние факторы. Давайте выиграем АПЛ и ЛЧ!»
Мохамед Салах ответил на вопрос о шансах на завоевание «Золотого мяча».
«Давайте выиграем Премьер-лигу и Лигу чемпионов! Потому что все знают, что в случае с «Золотым мячом» иногда могут вмешиваться сторонние факторы», – сказал вингер «Ливерпуля».
Когда Салаха спросили, поможет ли победа в АПЛ и ЛЧ выиграть «Золотой мяч», египтянин ответил: «Надеюсь».
Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Eurosport
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