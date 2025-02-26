Эллардайс о Салахе и «Золотом мяче»: «Никаких шансов. Винисиус победит из-за того, что устроил «Реал» в прошлом году»

Сэм Эллардайс сомневается, что Мохамед Салах получит «Золотой мяч».

«Никаких шансов. Из-за того, что сделал «Реал » в прошлом году, [победителем] будет Винисиус Жуниор .

Они будут просто вне себя, и больше ни за что не приедут [на церемонию], если кто-то из них не выиграет, так что победителем будет один из них. Можете прямо сейчас сделать на это ставку», – сказал бывший тренер клубов АПЛ в подкасте No Tippy Tappy Football.

Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й