Эллардайс о Салахе и «Золотом мяче»: «Никаких шансов. Винисиус победит из-за того, что устроил «Реал» в прошлом году»
Сэм Эллардайс сомневается, что Мохамед Салах получит «Золотой мяч».
«Никаких шансов. Из-за того, что сделал «Реал» в прошлом году, [победителем] будет Винисиус Жуниор.
Они будут просто вне себя, и больше ни за что не приедут [на церемонию], если кто-то из них не выиграет, так что победителем будет один из них. Можете прямо сейчас сделать на это ставку», – сказал бывший тренер клубов АПЛ в подкасте No Tippy Tappy Football.
Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Liverpool Echo
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