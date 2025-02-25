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  • Слот о Салахе: «Если «Ливерпуль» что-то выиграет, его шансы на «Золотой мяч» сильно вырастут. Он должен показывать тот же уровень, что и последние 7-8 месяцев»
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Слот о Салахе: «Если «Ливерпуль» что-то выиграет, его шансы на «Золотой мяч» сильно вырастут. Он должен показывать тот же уровень, что и последние 7-8 месяцев»

Арне Слот оценил шансы Мохамеда Салаха на «Золотой мяч».

«Все зависит от мастерства, не так ли? Хорошо, что имя Мо упоминается в обсуждении, потому что это означает, что он играет хорошо и мы играем хорошо. Но чтобы оставаться в числе претендентов, он должен показывать тот же уровень, что и последние семь-восемь месяцев.

Я думаю, что в целом обладатель «Золотого мяча» должен что-то выиграть, так что перед нами и перед ним стоит большой вызов. Что мне нравится, так это то, что он принимает этот вызов, не только забив важный гол и сделав отличную голевую передачу против «Ман Сити», но и стремясь к победе команды.

Особенно во втором тайме его оборонительная работа была выдающейся. Думаю, именно это необходимо нам, чтобы иметь шанс выиграть трофей, а если мы как команда сумеем что-то завоевать, его шансы на «Золотой мяч» значительно вырастут», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoЗолотой мяч
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