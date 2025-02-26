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Роналдо о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Я уважаю его мнение, но не согласен. Криштиану входит в десятку лучших»

Роналдо не считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» заявил, что считает себя лучшим игроком в истории футбола. 

«Ну, я не люблю лезть в подобные истории, но у людей высокая самооценка... Я предпочитаю, чтобы другие люди, а не я сам, говорили о моей игре, о том, каким я был.

У него фантастическая история, не так ли? Он добился потрясающих успехов, он забивал голы всеми возможными способами, в том числе меняя позиции, потому что он играл вингера и нападающего. Это непросто. Он один из лучших в истории, но я не знаю, лучший ли...

Нет, я не согласен. Я уважаю его мнение, но для меня он один из лучших. Я бы сказал, что он входит в десятку лучших», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии. 

Бензема о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Каждый говорит, что хочет. Для меня лучший Роналдо из Бразилии»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРоналдо
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