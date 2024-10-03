  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Тюкавина о словах Денисова: «Кто такой Денисов? Давайте закроем тему и будем говорить о футболе. Если Костя забьет, значит он хорошо сделает свою работу»
35

Агент Тюкавина о словах Денисова: «Кто такой Денисов? Давайте закроем тему и будем говорить о футболе. Если Костя забьет, значит он хорошо сделает свою работу»

Агент Константина Тюкавина отреагировал на слова Даниила Денисова.

После матча «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ (2:2), который прошел 22 сентября, Тюкавин сказал, что в конце встречи специально пошел в зону Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол.

После победы красно-белых в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2) Денисов ответил на слова Тюкавина: ««Сказал на всю страну – нужно отвечать, покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник? Я вижу 3:2 на табло, вот и все».

– Ответ Денисова Тюкавину меня не удивил. Не понимаю, что тут можно обсуждать. Это же футбол. Кто такой Денисов?

– Игрок «Спартака» и сборной России.

– Дай бог. И что? Давайте говорить о футболе. Мы ждем матч с ЦСКА. Если Костя забьет, значит он хорошо сделает свою работу.

Тему Денисова давайте закроем. Если его агент хочет это обсуждать – ради бога. Я не вижу в этом смысла. Есть понятия «футболист» и «игрок». Я считаю, что Костя – игрок. Дальше это обсуждать не хочу, – сказал Алексей Сафонов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
Алексей Сафонов
агенты
logoДаниил Денисов
logoКонстантин Тюкавин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», «Тоттенхэм» победил «Ференцварош», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна уступил «Андерлехту», «Лацио» разгромил «Ниццу»
738 минут назадLive
Лига конференций стартовала! «Челси» принимает «Гент», минское «Динамо» проиграло «Хартс», «Астана» победила «Бачка Топола»
3410 минут назадLive
Какой клуб зарабатывает больше всех в мире? Тест про футбол и деньги
10 минут назадСпецпроект
Гурцкая о Станковиче в «Спартаке»: «Многих футболистов надо учить передачи давать, поэтому пошла стагнация. Тренеры-мотиваторы – не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду»
1329 минут назад
Хаманн о Кейне: «Он должен доказать, что стоит 100 млн – его подписали не для хет-трика «Дармштадту», а для голов «Байеру», «Вилле» и в 1/4 ЛЧ, этого он еще не сделал»
1232 минуты назад
АПЛ может ввести интервью во время матчей со следующего сезона. Формат протестировали в игре «Борнмута» и «Саутгемптона», Тавернье дал комментарий после замены
1547 минут назад
Тони Кроос: «Люди делают вид, что со мной «Реал» выигрывал все матчи со счетом 4:0. Не хочу слышать, что команде меня не хватает – это неуважение к действующим игрокам»
56сегодня, 18:07
Скоулз об «МЮ» и тен Хаге: «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» постоянно прогрессируют, с «Юнайтед» ощущение прямо противоположное. За два с лишним года никаких улучшений»
8сегодня, 17:59
Хаманн об ошибке Нойера в игре с «Астон Виллой»: «Он полностью виновен в пропущенном голе, это стоило им игры. Не было никаких причин выходить так далеко, нужно взвешивать ситуации»
5сегодня, 17:55
Бирхофф о «Милане» в ЛЧ: «Трудно было представить победы над «Ливерпулем» и «Байером». Им не хватает креатива, в мое время команда играла зрелищно, в ней были чемпионы»
4сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Порту» – «Манчестер Юнайтед». Каземиро, Бруну, Рэшфорд и Хейлунд играют. Онлайн-трансляция
910 минут назадLive
Парфенов о сборной России: «Если нет соперника, настроиться на матч с каким-то клубом будет тяжело. В такой ситуации ребятам будет на пользу, если они останутся в клубах»
4 минуты назад
«Тедеско боится Лукаку, зная, какой авторитет у него в раздевалке. У Швеции была та же проблема с Ибрагимовичем». Журналист Тавольери о форварде «Наполи»
18 минут назад
«Челси» – «Гент». Йоргенсен, Мудрик, Феликс, Нету и Нкунку в старте. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Жюль Кунде: «Мы мешаем себе жить, беспокоясь о том, что скажут или подумают люди. Я бы давно закончил с футболом, если бы слушал все, что говорят обо мне»
319 минут назад
Скоулз о трансферах «МЮ»: «Тренер усложняет селекцию, потому что неизвестно, как они хотят играть. Подбирать игроков под стиль, о котором ничего не знаешь, почти невозможно»
134 минуты назад
Итурральде о пенальти за руку Камавинга в матче с «Лиллем»: «Верное решение. Он поднимает руку и останавливает ею мяч, летящий в створ»
642 минуты назад
Свинов о «Спартаке»: «Один негативный момент – не отпустили в аренду повторно. Понял, что буду третьим, это был удар. Из-за отношения к тренировкам потерял в практике, что стало уроком»
349 минут назад
77-летний Реднапп о Кине: «Не думаю, что он такой крутой, каким себя выставляет. Это все бравада, я был бы не прочь подраться с ним»
7сегодня, 18:08
Ньямси о Батракове: «Будущая главная звезда России, поддерживаем его всей командой. Не удивляет его успех, он большой работяга, дорабатывает даже после тренировки»
5сегодня, 17:38