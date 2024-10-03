Агент Тюкавина о словах Денисова: «Кто такой Денисов? Давайте закроем тему и будем говорить о футболе. Если Костя забьет, значит он хорошо сделает свою работу»

Агент Константина Тюкавина отреагировал на слова Даниила Денисова.

После матча «Спартака» и «Динамо » в 9-м туре Мир РПЛ (2:2), который прошел 22 сентября, Тюкавин сказал , что в конце встречи специально пошел в зону Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол.

После победы красно-белых в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2) Денисов ответил на слова Тюкавина: ««Сказал на всю страну – нужно отвечать, покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник? Я вижу 3:2 на табло, вот и все».

– Ответ Денисова Тюкавину меня не удивил. Не понимаю, что тут можно обсуждать. Это же футбол. Кто такой Денисов?

– Игрок «Спартака» и сборной России.

– Дай бог. И что? Давайте говорить о футболе. Мы ждем матч с ЦСКА. Если Костя забьет, значит он хорошо сделает свою работу.

Тему Денисова давайте закроем. Если его агент хочет это обсуждать – ради бога. Я не вижу в этом смысла. Есть понятия «футболист» и «игрок». Я считаю, что Костя – игрок. Дальше это обсуждать не хочу, – сказал Алексей Сафонов .