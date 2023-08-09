😎 Sports.ru открывает вакансию редактора соцсетей

Теги Работа в Sports.ru контент Футбол

Привет! Вы проводите много времени в соцсетях и всегда считали, что классно справились бы с такой работой? Тогда эта новость для вас – мы как раз ищем нового редактора соцсетей.

Чего мы ждем от вас:

• чувство виральности. Вы понимаете, какие темы, события и заголовки заставляют людей остановить скролл, зацепиться за пост и заинтересоваться контентом. А еще вы первым замечаете фотографии и видео, которые собирают миллионы лайков и разлетаются по всему интернету

• знание спорта. Вы знаете ключевых персонажей спортивного мира (особенно за пределами футбола) и отлично разбираетесь как минимум в паре видов спорта. А еще вы погружены в контекст и внутренние истории – и помните, почему над домом Месси в Барселоне нельзя было летать (или все-таки можно?), какой бизнес запустила Шарапова и как фраза Майкла Джордана ‘And I took that personally’ стала мемом.

• любовь к сторителлингу. Вы умеете анонсировать и рассказывать истории так, что пройти мимо невозможно – немедленно хочется все прочитать и послушать

 • грамотность. Вы нашли ошибку в этом прелдожении и знаете, что с вами такого бы не случилось

• ответственность, креативность, умение работать в команде и, конечно, отличный интернет

Что мы предлагаем: 

• отличная команда

• возможность работать удаленно

• зарплата, разумеется!

Если вы дочитали до этого места и считаете, что все или большинство пунктов – про вас, пишите письмо с темой «Редактор соцсетей» на почту suvorov@sports.ru. В ответ мы пришлем вам тестовое задание. Удачи!

7 комментариев

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Bartez1986
Ебздрогыч, это твой шанс
+17
-1
+16
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Sgi
А редактора на сайт взять не хотите ?…. То ошибки в каждой строчке , то одни и те же материалы выкладываете , то статьи из разряда «вот вам пост из Инстаграм»
+8
0
+8
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Вячеслав Максименко
Там пол надо менять. Я не согласен))
+4
-2
+2
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Максим Заворин
Ответ Вячеслав Максименко
Там пол надо менять. Я не согласен))
Необязательно, на задний дворик почистить, скорее всего, придётся)
+3
-2
+1
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Вячеслав Максименко
Ответ Максим Заворин
Необязательно, на задний дворик почистить, скорее всего, придётся)
Тоже против))
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Scott
Ответ Вячеслав Максименко
Там пол надо менять. Я не согласен))
Вы это к чему написали?
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Максименко
Ответ Michael Scott
Вы это к чему написали?
Подумайте.
0
0
0
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