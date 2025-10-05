«Челестини — лучший трансфер лета, но беда ЦСКА в атаке: нет форварда и игроков первой линии нужного уровня». Непомнящий об армейцах
Валерий Непомнящий высоко отозвался о работе тренера ЦСКА Фабио Челестини.
После 10 матчей армейцы меньше всех потеряли очков в РПЛ.
«Пока Челестини — лучший трансфер лета. ЦСКА с ним набирает очки в упорной борьбе.
Но беда команды в атаке. Сомневаюсь, что еще двадцать туров ЦСКА сможет успешно провести с таким нападением. У команды нет форварда и игроков первой линии нужного уровня. Игра в обороне и средней линии налажена, а впереди — нет», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
