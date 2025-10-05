  • Спортс
  «Челестини — лучший трансфер лета, но беда ЦСКА в атаке: нет форварда и игроков первой линии нужного уровня». Непомнящий об армейцах
2

«Челестини — лучший трансфер лета, но беда ЦСКА в атаке: нет форварда и игроков первой линии нужного уровня». Непомнящий об армейцах

Валерий Непомнящий высоко отозвался о работе тренера ЦСКА Фабио Челестини.

После 10 матчей армейцы меньше всех потеряли очков в РПЛ.

«Пока Челестини — лучший трансфер лета. ЦСКА с ним набирает очки в упорной борьбе. 

Но беда команды в атаке. Сомневаюсь, что еще двадцать туров ЦСКА сможет успешно провести с таким нападением. У команды нет форварда и игроков первой линии нужного уровня. Игра в обороне и средней линии налажена, а впереди — нет», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
