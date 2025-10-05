Кордоба после 2:0 с «Ахматом»: «Многие начали говорить, что «Краснодар» уже не борется за чемпионство. Мы вернулись»

Джон Кордоба оценил победу «Краснодара» над «Ахматом» (2:0) в РПЛ.

После 11 матчей «быки» лидируют в таблице вместе с «Локомотивом», опережая ЦСКА на два очка, но у армейцев игра в запасе.

— Насколько сегодня для «Краснодара» было важно победить, учитывая, что три последних матча складывались неудачно?

— Хочу поздравить всех — партнеров по команде, тренерский штаб. Последние три матча без побед, а в двух из них мы не забивали. Многие начали говорить, что «Краснодар» уже не борется за чемпионство. Но я не тот человек, который обращает внимание на разговоры. Мы показали, что мы здесь, мы вернулись и будем бороться до конца.

— Насколько пауза на матчи сборных пойдет «Краснодару» на пользу?

— Не стоит забегать вперед. Пока наслаждаемся этой победой, нужно продолжать в том же духе. Сейчас уходим на паузу с тремя очками, которые были нам очень нужны, — сказал нападающий «Краснодара ».