Компани о 3:0 с «Айнтрахтом»: «Очень хорошая игра против соперника, которого «Бавария» уважает. Мы прибавляли по ходу матча»

Венсан Компани оценил победу над «Айнтрахтом» (3:0) в 6-м туре Бундеслиги.

«Нам предстояла тяжелая игра на выезде против очень сильной атакующей команды. Мы показали хороший микс: играли ровно и прибавляли по ходу матча.

Первый тайм был тяжелым, но это нормально. Во втором у нас многое получалось, мы создали много моментов. Это была очень хорошая игра против соперника, которого мы очень уважаем. Мы можем быть довольны», – сказал тренер «Баварии».