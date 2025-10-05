  • Спортс
  Компани о 3:0 с «Айнтрахтом»: «Очень хорошая игра против соперника, которого «Бавария» уважает. Мы прибавляли по ходу матча»
Венсан Компани оценил победу над «Айнтрахтом» (3:0) в 6-м туре Бундеслиги.

«Нам предстояла тяжелая игра на выезде против очень сильной атакующей команды. Мы показали хороший микс: играли ровно и прибавляли по ходу матча.

Первый тайм был тяжелым, но это нормально. Во втором у нас многое получалось, мы создали много моментов. Это была очень хорошая игра против соперника, которого мы очень уважаем. Мы можем быть довольны», – сказал тренер «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
logoАйнтрахт Франкфурт
