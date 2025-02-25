Бекхэм назвал Месси «лучшим игроком мира и всех времен»

Дэвид Бекхэм рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

Совладелец «Интер Майами » принял участие в сессии вопросов и ответов, которую провела руководитель отдела контента Netflix Бела Баджария. Мероприятие проходило в Лондоне.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» назвал Лионеля Месси «лучшим игроком мира и всех времен».

Аргентинский форвард выступает за «Интер Майами » с лета 2023 года.